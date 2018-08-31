Генпрокуратура услышала ученых из Сургута

Говорят, что российская бюрократическая машина похожа на улитку – уж очень медленно ползет. Поэтому редакция «Аргументов недели» была приятно удивлена фактически моментальной реакцией на материал «Внебюджетная научная фантастика», который был опубликован в четверг, 30 августа 2018 года в 34 номере.

В нем, в частности, рассказывается как в Сургутском государственном университете фривольно толкуют не только слова президента Владимира Путина о необходимости технологического прорыва, но как-то странно обращаются с деньгами, выделенными на научные исследования.

Ученые засыпали своими письмами региональные инстанции, а в ответ получали унизительные отписки. Да и еще и увольнения в придачу. Но все волшебным образом изменилось, когда наша публикация дошла до заместителя Генерального прокурора по УФО Юрия Пономарёва. И уже в пятницу, мы получили официальное письмо из представительства Генпрокуратуры. Кроме того, по нашей информации, Юрий Пономарёв взял эту проверку под личный контроль. Зная его как порядочного и бескомпромиссного российского офицера, можно быть уверенным, что проверка будет крайне тщательной.

Великий Лао-цзы сказал: «Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага». Мы его сделали.