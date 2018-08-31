Ученые: у летучих мышей есть новый вирус лихорадки Эбола

Американские ученые нашли новый вирус лихорадки Эбола у летучих мышей. Как стало известно, это первый случай, когда вирус нашли у переносчика, а не у человека.

Особую опасность представляет то, что еда и вода после прикосновения летучих мышей становятся зараженной, поэтому людям необходимо всегда проявлять внимательность и бдительность. Об этом пишет Ридус.

Ученые собираются дальше проводить исследования, чтобы выяснить все обстоятельства.