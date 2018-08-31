За лето 2018 года в Москве выпало всего 72 процента осадков

Синоптики проанализировали метеорологическую ситуацию в Москве и сообщили, что за лето 2018 года в столице выпало 177 миллиметров осадков, что составляет всего 72 процента от нормы для данного сезона.

По словам специалистов, среднесуточная температура в городе за три последних месяца составляла 19,2 градуса, что на 1,5 градуса выше нормы. Согласно информации экспертов центра погоды "Фобос", метеорологическое лето продолжается уже 123 дня. Известно, что оно занимает по длительности третье метро за всю историю наблюдений.

До этого рекорд был побит в 1996 году, когда оно длилось 130 дней, а до этого в 1967 году, когда данный показатель составил 127 дней.