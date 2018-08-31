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Поклонская высказалась о предложениях по изменению пенсионного законодательства
31 августа 2018, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась о предложениях по изменению пенсионного законодательства. Ранее политик высказалась категорически против законопроекта о принятии подобных мер.
После телеобращения президента России Владимира Путина по поводу данных изменений Поклонская решила вновь обозначить свою позицию. На своей страничке в социальной сети Facebook депутат отметила, что теперь ни у кого нет сомнений насчет изменений в пенсионной системе. По словам Натальи Поклонской, глава государства в своем выступлении четко раскрыл все перспективы.
Политик убеждена, что преобразования в законодательстве действительно нужны, однако они должны проводиться исключительно в интересах людей.
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