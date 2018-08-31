Эксперт: референдума о пенсиях не будет

29 августа Владимир Путин в ходе специального обращения к россиянам объявил о некоторых послаблениях параметров пенсионной реформы. По словам президента, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года (как предполагал изначальный проект), а в 60 лет. Срок выхода на пенсию мужчин смягчён не будет – 65 лет. О возможном вынесении этого важнейшего вопроса на всероссийский референдум Путин не сказал ни слова. В этой связи совершенно непонятным стало недавнее одобрение Центризбиркомом вопросов для проведения референдума по пенсионной реформе. Это произошло после ожидаемо отвергнутой инициативы КПРФ. И вот 8 августа ЦИК одобрил три таких вопроса, а 10 августа – ещё два, сразу от пяти инициативных групп. Загадочны дела твои, Господи!

Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский считает, что КПРФ сделает все возможное, чтобы согласовать свои вопросы для референдума с другими инициативными группами.

Об этом он сообщил в интервью изданию Свободная Пресса. По его словам, после заявления Владимира Путина стало очевидно, что решение принято. Изменить что-либо смогут лишь массовые протесты.

Напомним, накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что зарегистрированы подгруппы инициативных групп по проведению референдума о вопросах изменений в пенсионной системе.

По закону о референдуме, инициативная группа по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп (не менее 100 человек), создаваемых более чем в половине (минимум в 43) субъектов РФ.