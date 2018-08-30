Москва - один из самых фотографируемых городов мира

В список самых фотографируемых городов вошли Нью-Йорк, Москва и Лондон. Еще к ним относят и Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин, а также Сингапур.

То, что первое место занял Лондон с 90 миллионами фотографий, стало известно еще весной. Фотографии были опубликованы пользователями Инстаграм. На втором месте оказался Париж, у него было 76 миллионов снимков. Об этом сообщает НСН.

Москва же заняла четвертое место, опережая Берлин и Рим.