ДТП в Москве: BMW сбил мотоцикл
30 августа 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля BMW. Происшествие было замечено недалеко от дома 27 по улице Бестужевых в районе Отрадное.
Как сообщают специалисты, водитель мотоцикла пострадал. Его госпитализировали. Об этом сообщает НСН.
Причины ДТП устанавливают сотрудники ДПС.
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