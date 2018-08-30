ДТП в Москве: BMW сбил мотоцикл

В Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля BMW. Происшествие было замечено недалеко от дома 27 по улице Бестужевых в районе Отрадное.

Как сообщают специалисты, водитель мотоцикла пострадал. Его госпитализировали. Об этом сообщает НСН.

Причины ДТП устанавливают сотрудники ДПС.