В Госдуме сообщили, как будут вноситься поправки в закон о пенсиях

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил в Госдуме, как будут вноситься поправки в закон о пенсиях. По его словам, ко второму чтению законопроекта по изменениям пенсионного законодательства часть поправок может внести президент РФ, другую – партия ЕР.

Как сообщает Исаев, «Единая Россия» оформит поправки в самое ближайшее время.

В телеобращении к россиянам президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ряд мер, которые направлены на смягчение предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. Он подчеркнул, что возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо 63, для мужчин – 65, сообщают РИА Новости.