Олигарх Ахмедов хочет вернуть «Луну». Стоимостью 350 миллионов фунтов

Как известно, многие мужчины обещают своим возлюбленным достать луну, а потом об этом жалеют. Громкая и скандальная эпопея, связанная с разводом миллиардера Фархада Ахмедова и его бывшей жены Татьяны Сороки, выходит на новый виток. Об это уже неоднократно сообщало наше издание . По итогам последнего заседания британский суд присудил выплатить олигарху и экс – сенатору 453 миллиона фунтов стерлингов своей экс-супруге. В счет долга была арестована яхта «Луна», которая сейчас находится в одном из портов города Дубай .

Сам Ахмедов настаивает на том, что брак был расторгнут ещё в 2000 году в Москве, и, значит, решение суда Великобритании незаконно. Однако при этом Зюзинский районный суд российской столицы отказал Ахмедову в удовлетворении иска о восстановлении документов, то есть фактически не подтвердил данный факт.

Казалось бы, все? Но не тут-то было. В ближайшие выходные дни состоится ещё один суд. На этот раз в том самом городе Дубай, в Объединенных Арабских Эмиратах. Но там будет решаться не вопрос законности развода Ахмедова и Сороки, а судьба той самой яхты «Луна», которая оценивается примерно в 350 миллионов фунтов стерлингов и является, по утверждению экспертов, самой большой в мире. Есть основания утверждать, что ранее это судно принадлежало другому олигарху – Роману Абрамовичу.

Как рассчитывают сам олигарх и его команда, есть все шансы это дело выиграть. Но пока, видимо, команда защитников не может решить поставленную задачу. Напомним, что судно было арестовано коммерческим судом Дубайского международного финансового центра (DIFC). Недавно Ахмедову, цитируем, «как практикующему мусульманину, самые старшие судьи Дубая приказали передать все дела, связанные с «Луной», из судов DIFC в местные шариатские суды эмирата». Судьи Объединенного судебного комитета Дубая постановили, что DIFC не должен был участвовать в этом деле, поскольку разбирательство касалось развода, а не финансовых вопросов. А такие вопросы должны решаться только на местном уровне.



Видимо, поэтому олигарх выписал очередную доверенность на общение с государственными органами очередному адвокату, Алле Живиной. Пока не помогло. Очевидно, что дальше пойдет «война законов», связанных с юридическими нюансами и прецедентами того или иного государства.

Но в результате всего этого страдает имидж России, ведь Ахмедов многие годы был сенатором и сейчас, понятное дело, имеет определенные связи. Называя вещи своими именами, весь мир забавляется, глядя на «достойное поведение» представителя российской элиты. Неужели такие вопросы нельзя решить, не вынося сор из яхты на потеху всему миру?

Редакция будет следить за дальнейшим развитием событий.