Над автомобилями в при въезде в Евпаторию на малой высоте пролетел истребитель

Над автомобильным затором, который образовался при въезде в Евпаторию, на малой высоте пролетел истребитель, пишут "Аргументы недели-Крым".

Соответствующую видеозапись опубликовал пользователь соцсети, прокомментировав ролик так: «Выезжаю из Евпатории, а тут такой на встречку прет».

Другие пользователи показывают свое удивление такому инциденту и соревнуются в остроумии.

Так, кто-то предположил, что летчики таким образом подглядывают в раздевалки на пляжах Евпатории, а кто-то заметил полет самолета на малой высоте и написал, что это к дождю.

«За такое лишение сразу!», – написал один из пользователей, имея в виду водительские права.