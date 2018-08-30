Над автомобилями в при въезде в Евпаторию на малой высоте пролетел истребитель
30 августа 2018, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]
Над автомобильным затором, который образовался при въезде в Евпаторию, на малой высоте пролетел истребитель, пишут "Аргументы недели-Крым".
Соответствующую видеозапись опубликовал пользователь соцсети, прокомментировав ролик так: «Выезжаю из Евпатории, а тут такой на встречку прет».
Другие пользователи показывают свое удивление такому инциденту и соревнуются в остроумии.
Так, кто-то предположил, что летчики таким образом подглядывают в раздевалки на пляжах Евпатории, а кто-то заметил полет самолета на малой высоте и написал, что это к дождю.
«За такое лишение сразу!», – написал один из пользователей, имея в виду водительские права.
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