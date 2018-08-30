Эксперты: выдача ипотеки на новое жилье будет увеличиваться еще больше

Как отмечают эксперты, рынок недвижимости по ипотечному кредитованию в сегменте вторичного жилья стал расти вверх. Например, за I полугодие 2018 года было выдано более 663 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1 310 миллиардов рублей.

Специалисты отмечают то, что динамичный рост доли квартир, которые приобретаются на вторичном рынке с помощью ипотеки, явился причиной снижения доли ипотеки, которые предоставляются на покупку новостройки в общем объеме выдачи ипотеки, как сообщает НСН.

Однако эксперты все же акцентируют внимание на том, что не является поводом к снижению количества продаж новостроек.