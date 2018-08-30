Депутат Госдумы сравнил рейтинг Forbes с винегретом
30 августа 2018, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]
Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что рейтинг 100 самых влиятельных россиян, составленный Forbes, похож на "настоящий винегрет". По его мнению, авторы будто желают поднять значимость и придать силу олигархам, будто в России по-прежнему все решается, как и в 1990-е годы.
По словам Шхагошева, в список попали, действительно, успешные и влиятельные люди, но составители рейтинга "намешали" всех подряд, поэтому получился винегрет. «По-другому этот список не назовёшь», - сказал политик.
Forbes опубликовал список из 100 самых влиятельных людей в России. В рейтинг попали топ-менеджеры, чиновники и бизнесмены. Лидерскую позицию занял президент Российской Федерации Владимир Путин, последнее – Владимир Жириновский, сообщают РИА Новости.
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