Скончался супруг Валентины Матвиенко

Скончался Владимир Матвиенко, муж председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. О смерти супруга политика стало известно из сообщения пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава Беларуси выразил свои соболезнования в связи с невосполнимой утратой семьи спикера и передал слова поддержки всем родным и близким Владимира Матвиенко.

Данную информацию также подтвердили в пресс-службе верхней палаты парламента агентству ТАСС. В Совет Федерации поступают многочисленные соболезнования.