На Украине рады смерти Кобзона?

Как оказалось, смерть российского певца, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона стала поводом для злорадства украинских интернет-пользователей. Некоторые комментарии просто ошеломляют.

Напомним, последние годы жизни Иосиф Кобзон не единожды оказывался в центре внимания СМИ из-за своих громких и порой бескомпромиссных высказываний в адрес Украины.

Теперь же некоторые пользователи социальных сетей Незалежной сочли подходящим поводом для всевозможных нелицеприятных высказываний кончину великого певца, пишет Дни.ру.

Например, украинская журналистка Екатерина Золотарева "пошутила", что теперь Кобзон будет петь не с Александром Захарченко (главой ДНР), а с Гиви и Моторолой (погибшими на Донбассе).

Ее коллега по цеху Андрей Нофенко напомнил согражданам, кого поддерживал почивший эстрадный певец в противостоянии между российской и украинской стороной.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий, как сообщает издание, иронично заметил, что, в связи с кончиной Иосифа Давыдовича, "русский мир уже никогда не будет прежним".

Многие пользователи соцсетей сочли повод уместным для оскорбительных и, порой, нецензурных высказываний. Однако, нашлись и те, кто вступился за великого человека, посчитав таких комментаторов "нелюдями".