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На Дону отпраздновали 75-летие освобождения региона от фашистских захватчиков
31 августа 2018, 11:00 [«Аргументы Недели», Елизавета КОЛОСОВА ]
Центральные события празднований прошли 30 августа в Народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». На митинг и церемонию перезахоронения останков погибших воинов собралось более 2 000 человек.
Место было выбрано не случайно. Боевые действия, проходившие в 1941-1943 годах на Миус-фронте, по своей значимости могут быть сопоставимы с самыми крупными победами Великой Отечественной войны. Достаточно заметить, что ни одна фашистская дивизия не была переброшена с Миуса в период сражений под Москвой, Харьковом, на Курской дуге… Бои на Юге России не давали возможность вермахту усилить военную мощь на других направлениях. Там же, на Миус-фронте, погибло самое большое количество воинов на Донской земле. Красная Армия потеряла более 830 тысяч человек, из них 280 тысяч — погибшими. Гитлеровцы - 110 тысяч. А когда советские войска прорвали вражескую оборонительную линию на Самбекских высотах и 30 августа 1943 года освободили Таганрог, а с ним и всю территорию области, в честь этого освобождения в Москве был дан салют. Третий в истории Великой Отечественной войны.
- У нас свой счёт к фашизму. Военное лихолетье коснулось каждой семьи, каждого посёлка, станицы, городов Ростовской области. Каждый седьмой житель области отдал жизнь в годы Великой Отечественной войны, - сказал губернатор Дона Василий Голубев, побывавший на церемонии перезахоронения останков погибших воинов.
Это перезахоронение, кстати, стало уже четвертым в недолгой истории «Самбекских высот». Всего же за полтора года захоронено более полутора сотен останков. В поисковых операциях участвовали: региональные объединения «Поисковое движение России», «Память-Поиск», «Миуская высота», «Скиф», «Антей», «Южный рубеж», «Миус-Фронт» и другие.
Вчера в Самбеке также был открыт памятный знак «Рубеж воинской доблести».
- Эта земля буквально пропитана кровью защитников: с 1941-го по 1943-й на «Миус-фронте» велись изматывающие бои. Цена прорыва обороны 30 августа 1943 года – после трёх суток непрерывных сражений – десятки тысяч жизней бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков, - обратился к собравшимся Василий Голубев.
В боях на Самбекских высотах дважды повторён подвиг Матросова: грудью закрыли амбразуры вражеских дзотов Павел Пудовкин и Абдулла Салимов. Приближали долгожданное освобождение Ростовской области героизм старшего сержанта Костюхина, сапёров под командованием капитана Колыгина, бойцов батальона старшего лейтенанта Жихарева.
Впрочем, празднования в честь 75-летия освобождения региона от фашистских захватчиков в Ростовской области начались задолго до 30 августа. За четыре дня до этого, например, в Матвеево-Курганском районе прошла реконструкция сражения: «Бои на южном направлении. 75 лет подвигу на Миус-фронте».
Ветераны, молодежь, члены военно-исторических клубов, военнослужащие Южного округа, члены РРО ВПД «Юнармия» воссоздали реальный бой семидесяти пяти летней давности. Его вели красноармейцы 671 стрелкового полка 221 стрелковой дивизии и 79 отдельного штурмового батальона 44 армии Южного фронта (стрелковых, разведывательных, инженерных, бронетанковых подразделений РККА и войск НКВД) при прорыве глубокоэшелонированной системы обороны фашистких войск в августе 1943 года.
Впечатлило общее количество участников реконструкции. Их было не менее 3000 человек.
Не буду перечислять все мероприятия, которые прошли в регионе. Они были в каждом муниципалитете области. Завершились же празднования акцией «Мы помним – 75 лет», которая прошла в донской столице. Около 500 человек с 20.30 до 21.00 выстроили на ростовской набережной «живую надпись» из свечей «75».
КСТАТИ
Создание народного военно-исторического музея «Самбекские высоты» обсуждалось в Ростовской области уже давно. Главными инициаторами выступали ветераны войны и участники поисковых отрядов. И в 2013 году донским правительством было принято решение о строительстве такого музейного комплекса.
Музей строится вот уже три года и исключительно на народные деньги. В августе 2015 года на Самбекских высотах состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего музейного комплекса. Тогда же начал работу и фонд, в который вносятся пожертвования, идущие затем на финансирование строительства.
Общая площадь комплекса - 61 108 кв.м. Он представляет собой уже построенные мемориал-памятник «Самбекские высоты» и мемориал «Памяти павших героев», а также то, что еще предстоит построить. Интерактивная площадка с фортификационными сооружениями и военной техникой и экспозиция музея «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В этой экспозиции найдут отражение события, происходившие на территории Ростовской области - подвиг жителей Дона на полях сражений и в тылу, работа общественных и поисковых организаций, Книга Памяти.
Разработана и утверждена концепция музейного комплекса, он станет органичной частью Мемориала славы «Самбекские высоты». Планируется, что общая площадь здания музея составит более 3 тысяч кв.м., а общая площадь застройки – более 2 тысяч кв.м. Уникальным будет оснащение музея, речь идет о самых современных технологиях демонстрации с видео и аудио эффектами и новейшим мультимедийным оборудованием.
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