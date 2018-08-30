Врачи сообщили о причине смерти Кобзона

Бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ Михаил Давыдов рассказал, что Иосиф Кобзон в течение 15 лет лечился от рака. Прогрессирование болезни стало причиной смерти.

По его словам, у российского артиста была четвертая стадия. «Трагедия колоссальная для нас для всех», — сообщил Давыдов. При этом он также добавил, что певец сделал операцию в Германии, после чего приехал лечиться на родину. Иосиф Кобзон многие годы проходил химиотерапию, передают РИА Новости. «Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли», — сказал Давыдов.