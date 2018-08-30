Поэт Валерий Краснопольский: ушли два гиганта в общечеловеческом смысле

Иосиф Кобзон!! Кажется, что этого не может быть! Человек- эпоха, глыба, неутомимый труженик и подвижник культуры... Сколько помню себя всегда знал, что есть Иосиф Кобзон! Думаю, для всех он грандиозная потеря - его никто не заменит ни в чем... многие в нашей культуре осиротеют, - ушли почти одновременно два гиганта в общечеловеческом смысле этого слова!

Комитет по культуре Госдумы лишился сразу двух деятелей, замену которым найти будет невероятно трудно. Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин: это были бескорыстные труженики и великие таланты! Скорблю о старших товарищах, дружить с которыми имел счастье без малого полвека!