Борис Дубровский открыл в Карабаше новую линию конвертеров

Первый конвертер из трех открыл глава региона Борис Дубровский сегодня, 30 августа, на заводе Карабашмедь. Система очистки позволит не только существенно снизить влияние на экологию, но и дополнительно повысит мощность предприятия.

Сегодня, 30 августа, глава региона Борис Дубровский открыл первый из трех новых конвертеров. Русская медная компания направила на модернизацию предприятия 1.1 миллиард рублей, а всего с 2026 года в рамках четырехстороннего соглашения между Росприроднадзором, Минприроды страны и правительством региона в модернизацию завода было вложено порядка 2.6 миллиардов рублей.

По мнению губернатора, Карабашу очень повезло - здесь работает стабильное предприятие, проводится грамотное развитие округа, открываются новые рабочие места, заботятся об экологии.

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