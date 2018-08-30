Борис Дубровский открыл в Карабаше новую линию конвертеров
30 августа 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Первый конвертер из трех открыл глава региона Борис Дубровский сегодня, 30 августа, на заводе Карабашмедь. Система очистки позволит не только существенно снизить влияние на экологию, но и дополнительно повысит мощность предприятия.
Сегодня, 30 августа, глава региона Борис Дубровский открыл первый из трех новых конвертеров. Русская медная компания направила на модернизацию предприятия 1.1 миллиард рублей, а всего с 2026 года в рамках четырехстороннего соглашения между Росприроднадзором, Минприроды страны и правительством региона в модернизацию завода было вложено порядка 2.6 миллиардов рублей.
По мнению губернатора, Карабашу очень повезло - здесь работает стабильное предприятие, проводится грамотное развитие округа, открываются новые рабочие места, заботятся об экологии.
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