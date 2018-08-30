«Настоящий воин». Как Кобзон спасал заложников захваченного «Норд-Оста»

Скончавшийся Народной артист СССР Иосиф Кобзон всегда находился в эпицентре общественной жизни. В 2002 году певец принял активное участие в спасении заложников террористов, захвативших московский театральный центр на Дубровке.

Кобзон первым вступил в переговоры с боевиками из банды Мовсара Бараева, удержавшей в течение нескольких дней зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра. Как вспоминал Кобзон в одном из интервью, он приехал на Дубровку сразу же после выхода на телевидении экстренного выпуска новостей, в котором прозвучала первая информация о случившемся.

По словам артиста, в разговоре с террористами он попросил отпустить маленьких детей. Бандиты согласились и вывели к нему трех девочек и их мать Любовь Корнилову. Кроме того, Кобзону удалось вызволить английского гражданина.

Второй раз певец зашел к боевикам вместе с политиком Ириной Хакамадой. Как рассказала Хакамада в интервью «Звезде», миссию переговорщика Кобзон выполнил профессионально и мужественно. По словам женщины, артист «вел себя как настоящий воин, без лишних слов и нервов».









Впоследствии Кобзон сопровождал ходивших на переговоры в театральный центр доктора Леонида Рошаля, политиков Руслана Аушева и Евгения Примакова. Диалог с террористами результатов не принес - больше они заложников не отдавали.

Банда Бараева захватила здание на Дубровке 23 октября, спустя трое суток боевики были ликвидированы. В ходе теракта и спецоперации силовых структур погибли 130 заложников. Иосиф Кобзон каждый год чтил память жертв трагедии и поддерживал связь со спасенными им людьми. Любовь Корнилова впоследствии родила еще и сына и назвала его Иосифом, в честь Кобзона.