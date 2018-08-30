Эксперты объяснили, почему в России самая высокая смертность от алкоголя

Ранее СМИ опубликовали рейтинг стран с самой высокой смертностью от злоупотребления алкоголем. Китайская газета Global Times, со ссылкой на материалы медицинского журнала The Lancet, написала, что страной, которая возглавила рейтинг, стал Китай.

Так, эксперты пояснили, что в процентном соотношении Россия в данном рейтинге занимает передовое место.

По их мнению, масштабы проблем от алкоголя в России очень великие. Приведенная статистика пытается нас успокоить, якобы Россия не на первом месте, однако это не совсем так. Об этом пишет НСН.

Также специалисты отмечаю то, что мужчине с алкоголизмом справиться намного легче, нежели женщине. Это объясняется тем, что мужчина способен сохранить работоспособность и зарабатывать деньги, женщине это сделать труднее.