Эксперты объяснили, почему в России самая высокая смертность от алкоголя
30 августа 2018, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее СМИ опубликовали рейтинг стран с самой высокой смертностью от злоупотребления алкоголем. Китайская газета Global Times, со ссылкой на материалы медицинского журнала The Lancet, написала, что страной, которая возглавила рейтинг, стал Китай.
Так, эксперты пояснили, что в процентном соотношении Россия в данном рейтинге занимает передовое место.
По их мнению, масштабы проблем от алкоголя в России очень великие. Приведенная статистика пытается нас успокоить, якобы Россия не на первом месте, однако это не совсем так. Об этом пишет НСН.
Также специалисты отмечаю то, что мужчине с алкоголизмом справиться намного легче, нежели женщине. Это объясняется тем, что мужчина способен сохранить работоспособность и зарабатывать деньги, женщине это сделать труднее.
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