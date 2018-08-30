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Актриса Эвелина Бледанс поделилась воспоминаниями о Кобзоне

30 августа 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Эвелина Бледанс поделилась воспоминаниями о Кобзоне
фото: globallookpress.com

Эвелина Бледанс рассказала «Аргументам недели» о своем предчувствии того, что с Иосифом Кобзоном может что-то случиться. По словам актрисы, она не была близко знакома с певцом, но несколько раз ей все же удалось с ним пообщаться. «Как-то  мы сидели рядом на юбилее Екатерины Рождественской, с которой мы оба дружили.

Иосиф Давыдович был очень отзывчивым человеком, интеллигентным и импозантным мужчиной», —  тепло вспоминает Эвелина. Она также рассказала, что буквально  на днях была приглашена на день рождения их общего близкого знакомого. Кобзон тоже должен был прийти, но приготовленное для него место так и осталось пустым. «У меня тогда екнуло сердце, я подумала,  лишь бы все было хорошо. Предчувствие какое-то было», — поделилась актриса. 

Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певец и депутат Госдумы будет похоронен на Востряковском кладбище в ближайшее воскресенье. 

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