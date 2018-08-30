На севере Крыма в воздухе нашли превышение концентрации хлористого водорода
30 августа 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты лабораторий профильных республиканских служб установили в воздушной среде населенных пунктов Северного Крыма превышение концентрации хлористого водорода, пишут "Аргументы недели-Крым".
«Результаты предварительной экспертизы профильных республиканских служб подтверждают ранее озвученное официальное заявление администрации АФ ООО «Титановые Инвестиции», что превышение концентрации хлористого водорода в воздушной среде населенных пунктов Северного Крыма не связано с деятельностью титанового завода», – сказали ТАСС в пресс-службе ООО «Титановые инвестиции».
Ранее все три химических завода – «Крымский содовый завод», «Бром» и «Титановые инвестиции» – опровергли свою причастность к выбросам на севере региона.
Напомним, жители Армянска пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа в городе произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. По словам вице-премьера Игоря МИХАЙЛИЧЕНКО, природа вещества и источник выброса выясняются.
Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.
Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ, ссылаясь на предварительные результаты экспертизы Роспотребнадзора, сообщил, что выброс вещества не угрожает здоровью людей, а его предположительный источник – завод «Титановые инвестиции».
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ потребовал привлечь к ответственности виновных в выбросе неизвестного вещества на заводе «Титан» в Армянске.
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