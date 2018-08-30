Как Герой ДНР Иосиф Кобзон помогал восставшему против майданной власти Донбассу

В Москве умер российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Артиста отличала активная гражданская позиция. На протяжении последних четырех лет он оказывал поддержку своему родному Донбассу, вступившему на путь сопротивления майданной власти.

После начала силовой операции Киева против ДНР и ЛНР Иосиф Кобзон выступил с публичным обращением к народу Украины. В нем уроженец города Часов Яр Донецкой области призвал немедленно остановить кровопролитие.

Заявлениями Кобзон не ограничился, он неоднократно лично доставлял на территорию самопровозглашенных государств гуманитарные грузы и выступал там с концертами. По данным журналистов, певец потратил на помощь республикам десятки миллионов рублей из собственных средств.

Деятельность артиста не могли не заметить в Киеве. Кобзону запрещали въезд в страну, отбирали у него звания почетного гражданина Днепропетровска, Краматорска и Славянска, лишали госнаград. Певец в ответ на эти действия заявлял, что для него не существует Украины, которой правят фашисты, и ездить в родной Донбасс ему никто не запретит.









За мужество, проявленное при защите жителей ДНР, Иосиф Кобзон был удостоен звания Героя республики. Изготовленную из золота медаль артисту летом 2015 года вручил глава самопровозглашенного государства Александр Захарченко. Во время торжественной церемонии Кобзон признался, что эта награда – самая важная для него. Также певец пообещал и дальше сражаться с врагами Донбасса в первых рядах.