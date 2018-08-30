В Подмосковье активно ведут подготовку к празднованию Дня знаний
30 августа 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, более 660 праздничных мероприятий, которые посвящены Дню знаний, будут проходить в Московской области.
Более чем 175 тысяч человек примут участие в мероприятиях. Свои праздничные программы представят музеи, дома культуры, парки культуры и отдыха, а также библиотеки, как пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также в Подмосковье хотят открыть первый класс инклюзивного образования для детей с особыми потребностями. Об этом сообщает ОТР. В класс запишут пять детей с расстройством аутистического спектра, для них разработали особые программы.
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