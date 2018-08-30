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В Керчи при раскопках была найдена мраморная статуя возрастом около 2-х тыс. лет
30 августа 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
При раскопках античного Мирмекийского городища в Керчи была найдена большая мраморная статуя возрастом около двух тысяч лет, пишут "Аргументы недели-Крым".
Как рассказал заведующий сектором античной археологии отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр БУТЯГИН, был найден торс в одежде, размером 1,1 метра. Статуя хорошо сохранилась, отметил он.
По словам БУТЯГИНА, здесь мог существовать большой храм, включающий довольно крупные статуи. Он сказал, что до сих пор на этом месте археологи не находили ничего такого большого размера.
Пока сложно понять, кого изображает статуя, так как голова и руки у находки отсутствуют. При этом даже находящаяся в храме статуя не обязательно была изображением божества. Она могла относиться и к какому-то политическому деятелю.
Кроме этого, археологами была найдена небольшая статуэтка – фрагмент сидящего на троне божества, а также обломки черепицы, бронзовые монеты, остатки керамических сосудов.
БУТЯГИН добавил, что найденная статуя – самая крупная на Мирмекийском городище. Такие находки в целом достаточно редкое явление. Большие статуи находят не чаще одного раза в 10-15 лет.
Находку передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Возможно, ее можно будет увидеть в экспозиции уже в следующем году.
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