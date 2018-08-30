В белорусском Могилеве в продаже обнаружили глобусы, на которых Крым - часть РФ

В белорусском городе Могилев в одном из магазинов в продаже обнаружили глобусы, на которых Крымский полуостров изображен частью Российской Федерации, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом сообщил белорусский журналист Евгений ГЛУШКОВ, который отметил, что его страна на государственном уровне не признала Крым российским.

«Куда смотрит могилевское районо и отдел идеологии?», – возмутился он у себя Facebook.

Напомним, это уже не первый случай, когда на картах и глобусах изображают Крым частью РФ в странах, не признавших присоединение полуострова к России в 2014 году. Кроме того, периодически появляются учебные пособия и другие издания с фрагментами карт с российским Крымом. Один из таких казусов был даже в Украине, но издательство сослалось на ошибку дизайнера и оперативно изъяло книги из продажи.