Пожар в Реутове: загорелся и взорвался фитнес-клуб

В Реутове случилось произошло сильное возгорание - сильный пожар возник на крыше фитнес-клуба на улице Лесной. Площадь пожара составила 1000 кв. м. Огонь за считанные секунды охватил здание.

По словам очевидцев, возгорание было очень мощным. Сначала вспыхнул огонь, а после произошел небольшой взрыв.

В настоящее время на месте происшествия работают четыре пожарные бригады, пожар локализован, идет заливка, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Данные о количестве пострадавших уточняется.