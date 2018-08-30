Пожар в Реутове: загорелся и взорвался фитнес-клуб
30 августа 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Реутове случилось произошло сильное возгорание - сильный пожар возник на крыше фитнес-клуба на улице Лесной. Площадь пожара составила 1000 кв. м. Огонь за считанные секунды охватил здание.
По словам очевидцев, возгорание было очень мощным. Сначала вспыхнул огонь, а после произошел небольшой взрыв.
В настоящее время на месте происшествия работают четыре пожарные бригады, пожар локализован, идет заливка, сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Данные о количестве пострадавших уточняется.
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