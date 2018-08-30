В Подмосковье сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

В Московской области более чем за полгода в 2018 года сократились летальные исходы от сердечно-сосудистых заболеваний на 4,1%. Так, с января по июль 2018 года по сравнению с прошлым годом умерло на 717 людей меньше.

Как считают эксперты, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний сократились по причине эффективной работы 22 сердечно-сосудистых центров, которые расположены в Подмосковье. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Также необходимо ежегодно проверяться - проходить диспансеризацию, чтобы диагностировать болезнь.