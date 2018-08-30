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Коней на переправе надо менять
Социологи определили самых непопулярных руководителей федеральных ведомств
30 августа 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Вчерашнее отдельное обращение Владимира Путина к народу, целиком посвящённое пенсионной реформе – последнее орудие экономического блока правительства, тяжёлая артиллерия. Президент, обладая непререкаемым доверием населения, и, находясь всё это время над схваткой, поставил точку в ожесточённых спорах - реформе быть, другого выхода нет.
Удалось ли Владимиру Путину сбить протестные настроения в обществе, недовольство положением дел в экономике, станет ясно совсем скоро – в единый день голосования, 9 сентября.
Чтобы лучше понимать реперные точки протестных настроений граждан России, обусловленных в первую очередь экономическими причинами, социологический центр «Хи-Квадрат» с 6 по 18 августа 2018 г. провёл инициативное социологическое исследование на тему «Оценка состояния российской экономики и деятельности органов государственной власти РФ, отвечающих за экономическую политику, населением России». Исследование состояло из 2 этапов: 1. Качественное исследование, 2 фокус-группы (Москва, Ярославль) с представителями бизнес-сообщества (малый и средний бизнес), в рамках которых были выработали и сформулированы рабочие гипотезы по критериям оценки деятельности экономических властей. 2. Количественное исследование. Телефонный опрос взрослого городского населения России. Объем выборки – 3000 респондентов. Выборка была стратифицирована по всем федеральным округам РФ и включала в себя 32 города федерального, областного и районного значения, в том числе Москву и Санкт-Петербург.
По ссылке выше вы можете ознакомиться с полными результатами, цифрами и выводами, здесь же - только главное, тезисно.
1. Экономические проблемы респонденты данного исследования связывают с деятельностью органов власти. При этом важно отметить, что пессимистические настроения среди руководителей и бизнесменов сильнее, чем у представителей других социальных групп. То есть люди, разбирающиеся в экономике, имеют самые серьёзные основания опасаться за собственное будущее.
2.Наибольшим доверием в экономических вопросах обладает президент России, наименьшим — главы ФНС и Центробанка. Таким образом, они, по сути, несут большую долю ответственности за протестные настроения россиян.
3.Очевидно, что протестные настроения и общая негативная оценка происходящих в России событий могут привести к низкой явке в единый день голосования (ЕДГ): экономика по-прежнему «тащит» за собой политику, а негативная оценка отдельных руководителей перерастает в недоверие к власти в целом.
4. По результатам ЕДГ, как ожидают, политический цикл активизируется, потребуются инструменты для выпускания пара. В качестве паллиативной меры авторы исследования видят смену руководства наиболее непопулярных ведомств, таких как Председателя Центробанка РФ Э. Набиуллиной и руководителя Федеральной Налоговой службы РФ М. Мишустина. Это, по их мнению, может послужить позитивным сигналом для общества и бизнеса о начале перемен.
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