В аэропорту Домодедово установили 3D-сканер
30 августа 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Международный аэропорту Домодедово на цокольном этаже установили новый 3D-сканер, который будет автоматически распознавать присутствие взрывчатки в багаже пассажиров.
Сканер HI-SCAN 10080 XCT установили на цокольном этаже, потому что там сортируют багаж. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Новый сканер в два раза ускорит досмотр с помощью увеличения пропускной способности до 1,2 тысячи единиц в час.
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