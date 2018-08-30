В аэропорту Домодедово установили 3D-сканер

В Международный аэропорту Домодедово на цокольном этаже установили новый 3D-сканер, который будет автоматически распознавать присутствие взрывчатки в багаже пассажиров.

Сканер HI-SCAN 10080 XCT установили на цокольном этаже, потому что там сортируют багаж. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Новый сканер в два раза ускорит досмотр с помощью увеличения пропускной способности до 1,2 тысячи единиц в час.