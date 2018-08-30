В Черном море проходят совместные учения ВМС Украины и сил обороны и безопасности под названием «Шторм 18», пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом говорится на официальной странице ВМСУ в социальной сети Facebook.

В записи отмечается, что группировка отрабатывает оборону Черного моря. В частности, корабельные и катерные тактические группы выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям.

В учениях также задействовали авиацию, которая отрабатывала разведку.