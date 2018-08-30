В Черном море проходят учения ВМС Украины и сил обороны "Шторм 18"
30 августа 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Черном море проходят совместные учения ВМС Украины и сил обороны и безопасности под названием «Шторм 18», пишут "Аргументы недели-Крым".
Об этом говорится на официальной странице ВМСУ в социальной сети Facebook.
В записи отмечается, что группировка отрабатывает оборону Черного моря. В частности, корабельные и катерные тактические группы выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям.
В учениях также задействовали авиацию, которая отрабатывала разведку.
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