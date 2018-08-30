Н. Поклонская: "Бояться террористов "правосеков" нельзя, их надо мочить везде"
30 августа 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Наталья ПОКЛОНСКАЯ прокомментировала вынесение так называемого приговора российским гражданам активистами запрещенной в России организации «Правый сектор», пишут "Аргументы недели-Крым".
«Это террористы, что их слушать? С ними надо бороться. «Правый сектор» – это запрещенная террористическая организация. Весь мир борется с терроризмом. Бояться террористов, конечно, нельзя, с ними надо бороться. Их надо мочить везде, как сказал наш президент», – сказала депутат в интервью «Вести Крым».
Отметим, что Наталья ПОКЛОНСКАЯ в своем комментарии перефразировала небезызвестные слова Владимира ПУТИНА, который, будучи председателем правительства РФ, в 1999 году комментировал бомбардировку российской авиацией Грозного: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно».
ПОКЛОНСКАЯ подчеркнула, что когда она выполняла обязанности прокурора Крыма, делала все, что могла, чтобы ликвидировать в Крыму «отголоски такой террористической организации, как «Правый сектор».
Несколько дней назад был опубликован «приговор Центрального национального суда «Правого сектора», в котором перечисляются имена 50 российских граждан. Организация призвала отомстить им за осуждение в Крыму Александра КОСТЕНКО.
Напомним, в мае 2015 года уроженец Симферополя Александр КОСТЕНКО был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника крымского «Беркута» во время Евромайдана в Киеве в 2014 году. Его приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.
Перед задержанием, по словам адвокатов, его похитили сотрудники ФСБ, избивали, пытали током и сломали руку. КОСТЕНКО обвинили в нанесении легких телесных повреждений силовику и обвинили в незаконном хранении оружия. Правозащитный центр Мемориал признал активиста политзаключенным.
В начале августа этого года КОСТЕНКО вышел из колонии в Кировской области.
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