Со дна Волги уберут затонувшие суда

Минприроды РФ анонсировало масштабный проект по оздоровлению Волги. Из акватории реки поднимут и уберут затонувшие суда, представляющие потенциальную экологическую опасность.

«В рамках национального проекта «Экология» в 2021-2024 годах затонувшие суда, представляющие экологическую опасность, будут подняты со дна Волги. Перед этим мы должны завершить их инвентаризацию. В ходе инвентаризации нам предстоит выявить потенциально экологически опасные суда из перечня стоящих на учете в Росморречфлоте. Все эти потенциально опасные суда мы из Волги уберем», - сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Дмитрий Кириллов.

Речь идет, прежде всего, о затонувших кораблях, в баках которых еще осталось горючее. Также предполагается убрать со дна Волги суда, затонувшие неподалеку от пляжей и мест массового купания. Стоимость проекта по оздоровлению Волги оценивается примерно в 260 миллиардов рублей, сообщает «Свободная пресса».