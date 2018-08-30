Ушла из жизни космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова
30 августа 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
28 августа на 78-м году жизни скончалась подполковник ВВС в отставке, космонавт-испытатель Первого отряда ЦПК ВВС Татьяна Дмитриевна Кузнецова. Об этом сообщила пресс-служба ЦПК.
Татьяна Кузнецова проходила подготовку к первому полету женщины в космос вместе с Валентиной Терешковой. Среди других отобранных кандидаток на полет были также Жанна Ёркина, Валентина Пономарева и Ирина Соловьева.
Помимо космической подготовки, Татьяну Кузнецову связывала с Валентиной Терешковой дружба. «Она была жизнерадостным человеком. Готова была прийти на помощь любому. Я потеряла хорошего друга», - отреагировала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова на печальную новость.
Татьяна Кузнецова родилась в Москве 14 июля 1941 года. В 1962 году она прошла стационарное медицинское обследование и была рекомендована комиссией к зачислению в космонавты-слушатели. В связи с зачислением в отряд космонавтов ЦПК ВВС Татьяна Кузнецова была призвана на службу в Советскую армию.
Кроме того, уже к моменту зачисления в отряд космонавтов Татьяна Кузнецова являлась мастером спорта СССР по парашютному спорту и абсолютной чемпионкой города Москвы по парашютному спорту. На ее счету к тому моменту было более 250 прыжков с парашютом.
Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и РФ, жители Звездного городка, Совет ветеранов общественной организации «Ветераны Звездного городка» выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Дмитриевны, сообщает «КП».
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