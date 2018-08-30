Вячеслав Володин: решение Путина – то, что ждали от него россияне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение президента страны Владимира Путина, с которым он вчера, 29 августа, обратился к россиянам, это «то, чего от него ждали».

- Президент своими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров, - подчеркнул Вячеслав Володин. - При этом президент выступает за сохранение льгот и дополнительную поддержку и тех, кому до пенсии осталось всего несколько лет, и тех категорий граждан, кто в этом особенно нуждается. А главное – все изменения будут производится постепенно и позволят россиянам адаптироваться к новой жизненной ситуации.

Вячеслав Володин добавил, что данные предложения справедливы и это именно то, что ждали россияне от главы государства. Это подтвердил и депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов, который провел десятки встреч с южноуральцами и уточнил, что обращение президента было основано на их мнениях.

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