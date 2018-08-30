Сегодня в столице ожидаются дожди с грозами

В Москве и Подмосковье сегодня, 30 августа, ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром, предупреждают синоптики. Помимо этого, в столице сохранится риск возникновения пожаров.

«На западе округа, а также в Московской области, ожидаются кратковременные осадки с грозами и порывистым ветром», - сообщил Гидрометцентр.

Столбики термометров сегодня будут показывать в Москве +25-27 градусов, в Московской области +23-28 градусов. Дожди с грозами ожидаются во второй половине дня. При грозах возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

В последние дни августа погода в Москве начнет портиться, может выпасть до 20% месячной нормы осадков, предупреждают синоптики. Накануне в Москве был установлен температурный рекорд века для 29 августа: во второй половине дня столбики термометров показали +31 градус, сообщает М24.