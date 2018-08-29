Музыкант Сергей Мазаев заявил о победе в войне Гитлера

Лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил о победе Гитлера в войне. По словам музыканта, он долго изучал этот период истории и сделал для себя вывод. Свое мнение заслуженный артист России Сергей Мазаев высказал в эфире рижской радиостанции Baltkom.

Запись передачи опубликована на YouTube. Как полагает музыкант, «люди делают попытки реинкарнации Сталина из-за собственного невежества и недоразвитости». По мнению Мазаева, Сталин хотел мирового господства, но его фигура должна обсуждаться в научных кругах объективнее, - сообщает издание «Взгляд» .

«Его целью была мировая революция, а ресурс, который ему предоставила еще царская Россия, он не смог правильно использовать. Сталин не к той войне готовился. Поэтому Гитлер победил. Я долго "просверлил", изучал этот период истории, и у меня такое мнение складывается», – заявил российский музыкант.

Напомним, Мазаеву запрещен въезд на Украину.