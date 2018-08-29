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Главный конструктор ракеты «Союз-5» скоро покинет РКК «Энергия»
29 августа 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор средств выведения РКК «Энергия» Игорь Радугин, который занимается разработкой ракеты-носителя «Союз-5», покинет ракетно-космическую корпорацию в ближайшее время.
Источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказали, что главному конструктору ракеты «Союз-5» предложили покинуть пост в связи со срывом проекта по созданию разгонных блоков «ДМ-03» для ракет «Протон». Оба пуска этих блоков закончились авариями.
Другой источник агентства заявил, что конструктор нашел нсебе новую работу, которая тоже связана с проектированием космических систем. Пока что в корпорации эту информацию не комментируют.
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