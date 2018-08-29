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СКР: Девочка, которую выбросил из квартиры мужчина, познакомилась с ним в сети
29 августа 2018, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
На теле 14-летней девочки, тело которой нашли около дома по улице Подвойского в городе Москве, видимых телесных повреждений не обнаружено. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве в рамках расследование уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней в центре столицы установлены факты совершения в отношении потерпевшей развратных действий сексуального характера.
В совершении разватные действий подозревается 44-летний мужчина, арендовавший в этом доме квартиру.
Следствием установлено, что в ночь с 25 на 26 августа девочка находилась с этим мужчиной. С ним она ранее познакомилась в Интернете. По данным СКР, мужчина угощал ребенка алкогольными напитками, они принимали запрещенные вещества. После этого мужчина вступил с ребенком в половой контакт. По версии следствия, ранее обвиняемый неоднократно приглашал в гости девочку и совершал с ней развратные действия.
Подозреваемому предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия сексуального характера).
У следствия имеется запись с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как в 03:38 мск 26 августа мужчина выносит на руках девочку и кладет ее на землю, после чего возвращается в подъезд.
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