Пенсионный фонд не обсуждает продажу своих объектов
29 августа 2018, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Пенсионный фонд РФ не обсуждает продажу своих объектов. Владимир Путин упомянул ПФР в своем телеобращении о повышении пенсионном законодательстве. Президент отметил, что людей раздражает размах апартаментов, и он согласен с россиянами, что ПФР и его региональные отделения слишком размахнулись со своими апартаментами.
Но, по словам Путина, продажа части госсобствености, в том числе зданиий Пенсионного фонда, не спасет.
Президент назвал стоимость зданий - 120 млрд рублей. "Даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней", - уточнил он.
В ПФР объяснили, что офисы фонда — "это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп, - сообщает РБК. "Продажа данных объектов в ПФР не обсуждается, так как, во-первых, все они являются госсобственностью и переданы фонду Росимуществом в оперативное управление", - сказали представители фонда.
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