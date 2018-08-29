Пенсионный фонд не обсуждает продажу своих объектов

Пенсионный фонд РФ не обсуждает продажу своих объектов. Владимир Путин упомянул ПФР в своем телеобращении о повышении пенсионном законодательстве. Президент отметил, что людей раздражает размах апартаментов, и он согласен с россиянами, что ПФР и его региональные отделения слишком размахнулись со своими апартаментами. Опубликован полный текст обращения Путина по пенсионному законодательству

Но, по словам Путина, продажа части госсобствености, в том числе зданиий Пенсионного фонда, не спасет.

Президент назвал стоимость зданий - 120 млрд рублей. "Даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней", - уточнил он.

В ПФР объяснили, что офисы фонда — "это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп, - сообщает РБК. "Продажа данных объектов в ПФР не обсуждается, так как, во-первых, все они являются госсобственностью и переданы фонду Росимуществом в оперативное управление", - сказали представители фонда.