Следователи расследуют гибель вице-президента НЛМК в Москве

Сотрудники московского управления Следственного комитета начали доследственную проверку по факту гибели вице-президента Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана.

В НЛМК подтвердили гибель топ-менеджера компании по исследованиям и разработкам Де Кумана. Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщил, что вице-президент НЛМК Бруно Чарльз Де Куман - подданный Бельгии - погиб, выпав из окна дома на улице Серафимовича, более известного как "Дом на набережной".

Де Куман снимал квартиру на улице Серафимовича и проживал там один. Его семья живет за рубежом. Водителя топ-менеджера НЛМК рассказал, что привез Де Кумана на улицу Серафимовича, они собирались ехать дальше. Вице-президент поднялся в квартиру и выпал из окна.