Эксперты отметили рост числа россиян, получающих паспорта Кипра за покупку жилья

Эксперты отметили рост числа россиян, получающих паспорта Кипра и Мальты за покупку жилья и коммерческой недвижимости в этих странах. По предварительным итогам восьми месяцев 2018 года, число заявок россиян на покупку недвижимости для получения гражданства Мальты и Кипра увеличилось на 40 процентов, - сообщает ТАСС.

Увеличение спроса специалисты одной из кончалтинговых компаний объясняют относительно выгодными паспортными программами. Так для получения гражданства Мальты кандидату необходимо сделать инвестиционный вклад в размере 800 тысяч евро и приобрести недвижимость стоимостью не менее 350 тысяс евро. Для получения гражданства Кипра необходимо купить недвижимость на сумму от 500 тысяч евро при инвестиционных вкладах в два миллиона евро. В обоих случаях гражданство также могут получить дети и родители инвестора.

Среди других преимуществ приобретения гражданства этих стран эксперты называют безвизовый въезд в более чем 160 стран мира и налоговые льготы.