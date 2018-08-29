В Крыму очевидец запечатлел редкое явление – Фата-Моргану- сложную форму миража

В Крыму очевидец запечатлел редкое явление – Фата-Моргану. Военный корабль, находящийся за горизонтом, появился в небе над ним, пишут "Аргументы недели-Крым".

Мираж довольно четкий, обычно он бывает искажен и размыт. Такое случается при разнице температур между слоями воздуха, которые как бы образуют зеркало, пишут «Примечания».

Мираж наблюдали жители Фороса, в самой южной точке полуострова. В небе парил пограничный корабль – обычно эти корабли держатся ближе к Южному берегу Крыма.

СПРАВКА. Фата-моргана— редкая и сложная форма миража. При этом оптическом явлении в атмосфере над горизонтом видны различные изображения предметов, лежащих за ним.