В Воронеже кассир банка напала на клиентку и нанесла ей увечье ручкой
29 августа 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Воронежа копила деньги на автомобиль, приобретала доллары в одном из банков города. Когда настал день покупки машины, Ольга обратилась в то же отделение банка, чтобы обменять приобретенную здесь валюту.
Валютный кассир отказалась принять 100-долларовую купюру, заметив на ней штамп. Ольга попыталась объяснить, что эти 100 долларов она купила ранее в этой кредитной организации.
Между женщинами завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта Ольга бросила в адрес сотрудницы банка фразу: "Бог вам судья". Кассир ответила, что в Бога не верит. Ольга не промолчала: "Тогда будьте вы прокляты!" Рассвирепевшая банкирша поднялась с рабочего места и набросилась на клиентку, начала дубасить по голове. Клиентка закрывалась сумкой. Тогда банкирша набросилась на нее с авторучкой. Ручка угодила Ольге в щеку, проткнув ее.
В сети появилось видеозапись инцидента в банке. По словам Ольги, ручка бы могла и в глаз попасть.
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