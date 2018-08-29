В Воронеже кассир банка напала на клиентку и нанесла ей увечье ручкой

Жительница Воронежа копила деньги на автомобиль, приобретала доллары в одном из банков города. Когда настал день покупки машины, Ольга обратилась в то же отделение банка, чтобы обменять приобретенную здесь валюту.

Валютный кассир отказалась принять 100-долларовую купюру, заметив на ней штамп. Ольга попыталась объяснить, что эти 100 долларов она купила ранее в этой кредитной организации.

Между женщинами завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта Ольга бросила в адрес сотрудницы банка фразу: "Бог вам судья". Кассир ответила, что в Бога не верит. Ольга не промолчала: "Тогда будьте вы прокляты!" Рассвирепевшая банкирша поднялась с рабочего места и набросилась на клиентку, начала дубасить по голове. Клиентка закрывалась сумкой. Тогда банкирша набросилась на нее с авторучкой. Ручка угодила Ольге в щеку, проткнув ее.

В сети появилось видеозапись инцидента в банке. По словам Ольги, ручка бы могла и в глаз попасть.