В Москве погиб топ-менеджер группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. Его тело обнаружили на улице около «Дома на набережной» на улице Серафимовича. Мужчина выпал с девятого этажа жилого дома и скончался от полученных травм на месте происшествия.

Бруно Чарльз Де Куман занимал в международной сталелитейной компании пост вице-президента по исследованиям и разработкам.

Бруно Чарльз Де Куман получил докторскую степень в Корнельском университете. До назначения в Группу НЛМК он занимался научными исследованиями и разработками в области материаловедения в ведущих мировых промышленных лабораториях и научных учреждениях, - сообщается на сайте компании. На должность вице-президента НЛМК он был назначен в 2017 году.

О гибели топ-менеджера сообщил телеграм-канал Mash.