В соляное розовое озеро Сасык-Сиваш въехал мужчина на «Ладе» и увяз на всю ночь
29 августа 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне в соляное озеро Сасык-Сиваш, которое также известно как «розовое», заехал мужчина легковом автомобиле и увяз там на всю ночь в ожидании помощи, пишут "Аргументы недели-Крым".
Соответствующее фото опубликовали очевидцы в соцсетях. По их словам, автомобилист решил проехаться на «Ладе» по «розовому» озеру и увяз колесами в грязи.
Уточняется, что водитель не смог выбраться из озера самостоятельно и всю ночь прождал помощи.
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