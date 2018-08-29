В соляное розовое озеро Сасык-Сиваш въехал мужчина на «Ладе» и увяз на всю ночь

Накануне в соляное озеро Сасык-Сиваш, которое также известно как «розовое», заехал мужчина легковом автомобиле и увяз там на всю ночь в ожидании помощи, пишут "Аргументы недели-Крым".

Соответствующее фото опубликовали очевидцы в соцсетях. По их словам, автомобилист решил проехаться на «Ладе» по «розовому» озеру и увяз колесами в грязи.

Уточняется, что водитель не смог выбраться из озера самостоятельно и всю ночь прождал помощи.