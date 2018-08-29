Видео, как мальчик хочет на пенсию, стало хитом в сети

Видеозапись, как мальчик жалуется маме на усталость и хочет на пенсию, стало хитом в сети. Малыш объяснил маме, что хочет отдохнуть хотя бы восемь дней, а потом вернется. Мальчик говорит маме, что надоело игрушки убирать, вещи свои складывать, ходить туда-сюда, к бабуле.

А потом домой возвращаться. "Устал от энергии", - жалуется малыш и заявляет маме - готов на пенсию. "Пенсия, то место, где тебе дают покой, и не тревожит никто никогда. Я готов на пенсию", - объяснил малыш.