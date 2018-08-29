Природный пожар в Ростовской области: площадь возросла до 10 гектаров

В Ростовской области возник сильный лесной пожар, как сообщают эксперты. Заметим, что его площадь увеличилась до 10 гектаров.

Возгорание сухой растительности началось днем, 28 августа. Постепенно пожар стал распространяться. Об этом пишет НСН.

К счастью, угрозы для населенных пунктов нет. К тушению пожара привлечено 133 человека и 23 единицы техники.