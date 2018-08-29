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//Общество 13+

Природный пожар в Ростовской области: площадь возросла до 10 гектаров

29 августа 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Природный пожар в Ростовской области: площадь возросла до 10 гектаров
pixabay.com

В Ростовской области возник сильный лесной пожар, как сообщают эксперты. Заметим, что его площадь увеличилась до 10 гектаров.

Возгорание сухой растительности началось днем, 28 августа. Постепенно пожар стал распространяться. Об этом пишет НСН.

К счастью, угрозы для населенных пунктов нет. К тушению пожара привлечено 133 человека и 23 единицы техники.

Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Экономика

На фоне телеобращения Путина рубль начал расти к доллару и евро

На фоне телеобращения Путина рубль начал расти к доллару и евро

На фоне телеобращения президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам страны по вопросу изменений в пенсионном законодательстве рубль начал расти по отношению к доллару и евро.

//Общество

Обнародованы все предложения Путина по изменению пенсионного законодательства

Обнародованы все предложения Путина по изменению пенсионного законодательства

В среду, 29 августа, состоялось телеобращение президента Российской Федерации Владимира Путина насчет изменений пенсионного законодательства. В общей сложности выступление политика длилось 35 минут.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Кудрин высказался об изменении пенсионного законодательства

Кудрин высказался об изменении пенсионного законодательства

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин высказался в среду об изменении пенсионного законодательства. Ранее сегодня Путин выступил с телеобращением по данному вопросу.

//В мире

Кравчук раскрыл возможное будущее воюющего Донбасса после его подчинения Киеву

Кравчук раскрыл возможное будущее воюющего Донбасса после его подчинения Киеву

Леонид Кравчук рассказал, какое будущее может ждать Донбасс после того, как Киев полностью восстановит контроль над регионом. Точку зрения бывшего украинского президента привели российские СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Количество пострадавших россиян в ходе аварии в Турции увеличилось

Количество пострадавших россиян в ходе аварии в Турции увеличилось

Утром в среду, 29 августа, стало известно, что количество россиян, пострадавших в ходе ДТП в Турции, увеличилось. Ранее стало известно, что авария произошла около 5 утра на дороге неподалеку от Белека.

//Расследования

В УФССП направлен исполнительный лист о взыскании с Улюкаева 130 млн рублей

В УФССП направлен исполнительный лист о взыскании с Улюкаева 130 млн рублей

В среду, 29 августа, в столичное управление ФССП Замоскворецкий суд Москвы направил исполнительный лист о взыскании штрафа в размере 130 миллионов рублей с бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева.

//Шоу-бизнес

"Она мстительна, жестока и двулична", Еремеев устал от травли дочери Мишулина

"Она мстительна, жестока и двулична", Еремеев устал от травли дочери Мишулина

Терпение актера Тимура Еремеева лопнуло, он больше не готов сочувствовать своей сестре Карине Мишулиной. Он требует ставить его семью в покое и прекратить всевозможные выдумки на свой счет.

//Шоу-бизнес

Стас Садальский напугал подписчиков снимком Людмилы Максаковой без макияжа

Стас Садальский напугал подписчиков снимком Людмилы Максаковой без макияжа

Известный актер Станислав Садальский в минувший вторник продемонстрировал в сети фотографию артистки Людмилы Максаковой без макияжа. Снимок 77-летней знаменитости очень напугал подписчиков.

//Шоу-бизнес

"Жаль красивее артистов не нашлось", названы юные актеры "Гардемаринов"

"Жаль красивее артистов не нашлось", названы юные актеры "Гардемаринов"

Светлана Дружинина приступила к съемкам "Гардемаринов" и представила юных актеров, которые сыграли сына Корсака и Софьи и дочь Ягужинской и Белова. Надо сказать, что не всем они пришлись по вкусу

//Шоу-бизнес

Волочкову раскритиковали за неприемлемый для храма наряд

Волочкову раскритиковали за неприемлемый для храма наряд

Известную российскую балерину Анастасию Волочкову подвергли критике за наряд, который она выбрала для посещения храма. Танцовщица отметила праздник Успения Пресвятой Богородицы в Никольском храме.

//Новости партнеров

//Политика

МИД РФ: Переговоры по Сирии в Женеве пока не планируются

МИД РФ: Переговоры по Сирии в Женеве пока не планируются

Межсирийские переговоры в Женеве пока не планируются. Об этом накануне заявил журналистам заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов.

//Политика

Объяснена причина давней симпатии Путина к критиковавшему его сенатору Маккейну

Объяснена причина давней симпатии Путина к критиковавшему его сенатору Маккейну

Владимир Путин во время президентской кампании 2008 года в Соединенных Штатах симпатизировал выдвиженцу Республиканской партии Джону Маккейну. Об этом рассказал журналист Алексей Венедиктов.

//live

«Вот если бы Путин сказал о необходимости смены экономического курса...»

«Вот если бы Путин сказал о необходимости смены экономического курса...»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решил выступить с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства, потому что эта тема важна для миллионов людей. Размышляет писатель Александр ПРОХАНОВ...

//Общество

Минобразования Крыма рекомендовало сократить в школе время линейки

Минобразования Крыма рекомендовало сократить в школе время линейки

Министерство образования, науки и молодежи Крыма рекомендует директорам учебных заведений республики обеспечить меры по предотвращению возможности получения тепловых ударов школьниками. В связи с этим директора сами должны принять меры: сократить время линейки, обеспечить тень, провести часть линейки на улице, а вторую в актовом зале.

//В мире

В Германии демонтируют четырехметровую статую президента Турции

В Германии демонтируют четырехметровую статую президента Турции

Власти немецкого города Висбаден приняли решение демонтировать четырехметровую позолоченную статую турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которая ранее была установлена в центре населенного пункта.

//Шоу-бизнес

Украинскую певицу раскритиковали за русский язык

Украинскую певицу раскритиковали за русский язык

Украинский продюсер Александр Ягольник в своем блоге обвинил певицу Ирину Билык в «российскозависимости». Причиной послужило поздравление Билык с Днем независимости Украины на русском языке.

//Мнение

Аналитик назвал главную помеху на пути примирения властей Украины с Россией

Аналитик назвал главную помеху на пути примирения властей Украины с Россией

Украинский президент Петр Порошенко хочет наладить отношения с Россией, однако не может этого сделать по причине своей зависимости от США. С таким заявлением выступил отечественный политолог Сергей Марков.

//Общество

Медведев прокомментировал предложения Путина по пенсионным изменениям

Медведев прокомментировал предложения Путина по пенсионным изменениям

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учетом заявлений президента Владимира Путина.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Пять автомобилей столкнулись в Подмосковье

Пять автомобилей столкнулись в Подмосковье

В Подмосковье в среду, 29 августа, столкнулись сразу пять автомобилей. Согласно последним данным ГУМВД по Московской области, ДТП случилось на 206-м километре трассы А-107 в Подольском районе.

//Происшествия

В Нижегородской области мужчина спас из охваченного огнем дома женщину и ребенка

В Нижегородской области мужчина спас из охваченного огнем дома женщину и ребенка

В Пильнинском районе Нижегородской области мужчина по имени Юрий Хлюзов спас из горящего здания 47-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь. Об этом в среду, 29 августа, сообщили в ГУ МЧС региона.

//Общество

В Армянске воздух не превышает безопасных показателей - сообщил Роспотребнадзор

В Армянске воздух не превышает безопасных показателей - сообщил Роспотребнадзор

Содержание загрязняющих веществ в воздухе на севере Крыма не превышает безопасных показателей, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

//В мире

Видео: в Греции пожар охватил паром с тысячей человек на борту

Видео: в Греции пожар охватил паром с тысячей человек на борту

Более одной тысячи человек были эвакуированы из-за пожара, вспыхнувшего в ночь со вторника на среду на борту пассажирского лайнера "Элефтериос Венизелос" у побережья греческого города Пирей.

//В мире

Совфед сомневается, что Украине удастся усилить влияние в Азовском море

Совфед сомневается, что Украине удастся усилить влияние в Азовском море

В Совете Федерации усомнились в том, что власти Украины смогут усилить свое влияние в Азовском море. Своим мнением по данному вопросу днем в среду, 29 августа, поделился член Совфеда Игорь Морозов.

//Общество

Путин: многодетные матери должны иметь возможность выйти на пенсию раньше срока

Путин: многодетные матери должны иметь возможность выйти на пенсию раньше срока

Российский лидер Владимир Путин в рамках телеобращения к гражданам страны в среду, 29 августа, заявил, что многодетные матери должны иметь возможность выйти на пенсию раньше установленного срока.

//Новости Redtram

//Общество

Путин в ходе телеобращения объявил о смягчении пенсионной реформы

Путин в ходе телеобращения объявил о смягчении пенсионной реформы

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телевизионного обращения сообщил о смягчении пенсионной реформы. Политик также заявил, что в бюджете страны есть ресурсы для пополнения ПФР.

//Общество

Хавбек немецкого клуба объяснил, почему не хочет поддерживать ЛГБТ

Хавбек немецкого клуба объяснил, почему не хочет поддерживать ЛГБТ

Полузащитник футбольного клуба «Вольфсбург» Йосип Брекало отказался надевать повязку цветов радуги, которую в новом сезоне чемпионата Германии все капитаны носят в поддержку людей нетрадиционной ориентации.

//В мире

Пушков: достижения Трампа в переговорах с Ким Чен Ыном могут оказаться фикцией

Пушков: достижения Трампа в переговорах с Ким Чен Ыном могут оказаться фикцией

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказался об "успехах" США в решении северокорейской проблемы. По словам сенатора, договоренности Штатов и КНДР рушатся на глазах.

//Общество

Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии метро могут открыть уже завтра

Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии метро могут открыть уже завтра

Новый участок Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена может быть открыт уже в четверг, 30 августа. Согласно последней информации, все строительные работы на данном отрезке завершены.

//Общество

СМИ: Россияне не узнали Дмитрия Медведева

СМИ: Россияне не узнали Дмитрия Медведева

Премьер-министр Дмитрий Медведев после двухнедельного отсутствия провел первую рабочую встречу. Глава российского правительства встретился с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

//В мире

За сутки из Ливана в Сирию вернулись около 150 беженцев

За сутки из Ливана в Сирию вернулись около 150 беженцев

За минувшие сутки из Ливана на территорию Сирии вернулись более 150 человек. Соответствующую информацию утром в среду, 29 августа, предоставили в Центре приема, распределения и размещения беженцев.

//Общество

Стал известен прогноз победителя «Битвы экстрасенсов» об осенних конфликтах в РФ

Стал известен прогноз победителя «Битвы экстрасенсов» об осенних конфликтах в РФ

Победитель одного из сезонов телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс сделал прогноз о событиях, которые должны произойти в России в сентябре. Предсказание медиума опубликовали интернет-СМИ.

//В мире

Сенатор Маккейн заранее выбрал людей, которые понесут на панихиду его гроб

Сенатор Маккейн заранее выбрал людей, которые понесут на панихиду его гроб

Американский сенатор Джон Маккейн заранее выбрал людей, которые понесут гроб с его телом на панихиду в кафедральный собор Вашингтона. Политик скончался в минувшую субботу на 82-м году жизни.

//В мире

В Китае отреагировали на новые санкции США против России

В Китае отреагировали на новые санкции США против России

Китай выступил против одностороннего применения санкций в международных отношениях. В Пекине выразили надежду, что Москва и Вашингтон найдут способ урегулировать имеющиеся между ними разногласия.

//Наука

В человеческом мозге обнаружен новый тип нейронов

В человеческом мозге обнаружен новый тип нейронов

Ученые Алленовского института наук о мозге в США совместно с венгерскими коллегами открыли новый тип клеток в мозге человека. Эти нейроны, вероятно, встречаются исключительно у людей.

//В мире

В Китае прокомментировали новость о строительстве военной базы в Афганистане

В Китае прокомментировали новость о строительстве военной базы в Афганистане

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин в среду, 29 августа, прокомментировала информацию о строительстве Китаем военной тренировочной базы на территории Афганистана.

//Происшествия

Таксист сбил велосипедиста на севере Москвы

Таксист сбил велосипедиста на севере Москвы

На севере Москвы сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и такси. Соответствующую информацию в среду предоставили источники в правоохранительных органах.

//Общество

Крым планирует получить из федерального бюджета 140 млрд руб на ремонт дорог

Крым планирует получить из федерального бюджета 140 млрд руб на ремонт дорог

Крым планирует получить из федерального бюджета 140 миллиардов рублей для приведения в порядок части дорог. Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» глава республики Сергей АКСЕНОВ, средства предполагается предоставить Республике в течение ближайших нескольких лет.

//Общество

В Москве уровень сероводорода превысил норму в пять раз

В Москве уровень сероводорода превысил норму в пять раз

"Мосэкомониторинг" зафиксировал в среду, 29 августа, превышение содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы в 4,9 раза. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

//В мире

Суд в США отклонил требование убрать фразу «Мы верим в Бога» с долларов

Суд в США отклонил требование убрать фразу «Мы верим в Бога» с долларов

Суд в штате Миннесота, США, отклонил иск группы атеистов, требовавших убрать с американских банкнот и монет фразу «Мы верим в Бога». Судья сослался на то, что фраза не противоречит законодательству.

//В мире

Появились данные о достижении Донбассом военного превосходства над странами НАТО

Появились данные о достижении Донбассом военного превосходства над странами НАТО

Самопровозглашенные республики Донбасса на данный момент превосходят по своему военному потенциалу трех крупнейших европейских членов Североатлантического альянса. Об этом заявили в украинском Минобороны.

//В мире

Бразилия стягивает войска к границе с Венесуэлой‍

Бразилия стягивает войска к границе с Венесуэлой‍

Президент Бразилии Мишел Темер в настоящее время стягивает военные силы страны в штат Рорайма, расположенный у границы с Венесуэлой. Данные меры приняты для обеспечения безопасности бразильцев.

//В мире

В ГД назвали слова Порошенко о вмешательстве РФ в выборы "болезненной фантазией"

В ГД назвали слова Порошенко о вмешательстве РФ в выборы "болезненной фантазией"

В Госдуме сегодня высказались о словах президента Украины Петра Порошенко насчет того, что Россия уже начала "активное вмешательство" в выборы на украинской территории при помощи социальных сетей.

//В мире

Почему Путин так популярен на Западе?

Почему Путин так популярен на Западе?

Австрийское издание Der Standard заявило, что президент Российской Федерации Владимир Путин очень популярен в западных странах. Причем среди представителей абсолютно разных политических взглядов.

//В мире

Германия планирует оказать Турции экстренную финансовую помощь

Германия планирует оказать Турции экстренную финансовую помощь

Власти Германии намерены оказать Анкаре экстренную финансовую помощь. Согласно последней информации, немецкое руководство обеспокоено непростой экономической ситуацией, которая сложилась в Турции.

//Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Известная российская певица Юлия Ковальчук не стесняется демонстрировать в социальных сетях свою фигуру в купальнике после рождения первого ребенка. На днях артистка решила раскрыть секрет стройности.

//Шоу-бизнес

Андрей Малахов заинтриговал поклонников снимком с младенцем

Андрей Малахов заинтриговал поклонников снимком с младенцем

Известный телеведущий Андрей Малахов умеет заинтриговать зрителей. Сегодня утром он огорошил своих подписчиков в сети неожиданным снимком с крохотным ребенком на руках, не раскрыв подробностей.

//В мире

Военный эксперт высказался о намерении Украины приобрести у США комплексы ПВО

Военный эксперт высказался о намерении Украины приобрести у США комплексы ПВО

Российский военный эксперт Леонид Ивашов высказался о намерении Украины приобрести у США комплексы ПВО. По мнению президента Академии геополитических проблем, украинской стороне эти установки не нужны.

//Наука

На Солнце выявлена необычная активность

На Солнце выявлена необычная активность

Астрономы из Университета штата Огайо обнаружили, что Солнце испускает большое количество высокоэнергетических гамма-лучей. Причем такое поведение характерно для периодов его минимальной активности.

//В мире

Трамп о взломе почты Хиллари Клинтон: спецслужбы уверены, что это не Россия?

Трамп о взломе почты Хиллари Клинтон: спецслужбы уверены, что это не Россия?

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что хакеры из Китая взломали почту Хиллари Клинтон. Якобы сервер был взломан в период президентских выборов два года назад.

//В мире

Выложен вероятный сценарий окружения ВСУ между ДНР и взбунтовавшимся Мариуполем

Выложен вероятный сценарий окружения ВСУ между ДНР и взбунтовавшимся Мариуполем

В результате бунтов в Мариуполе дислоцированные в Донбассе соединения Вооруженных сил Украины могут оказаться в окружении. Соответствующий сценарий приводится в заметке, опубликованной в блогосфере.

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