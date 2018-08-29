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Зовут на митинг
29 августа 2018, 16:21 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Очередные митинги против повышения пенсионного возраста проведут коммунисты Волгограда и Волжского.
Как сообщили в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, в Волгограде акция протеста пройдет у здания Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе в четверг, 30 августа, в 17.00. В этот же день у бассейна своего Центрального стадиона будут митинговать волжане.
Кроме проведения протестных мероприятий КПРФ ведет подготовку к Всероссийскому референдуму. ЦИК дала согласие на создание инициативных групп в регионах, которые должны собрать два миллиона подписей граждан России, чтобы президент РФ объявил референдум.
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