Зовут на митинг

Очередные митинги против повышения пенсионного возраста проведут коммунисты Волгограда и Волжского.

Как сообщили в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, в Волгограде акция протеста пройдет у здания Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе в четверг, 30 августа, в 17.00. В этот же день у бассейна своего Центрального стадиона будут митинговать волжане.

Кроме проведения протестных мероприятий КПРФ ведет подготовку к Всероссийскому референдуму. ЦИК дала согласие на создание инициативных групп в регионах, которые должны собрать два миллиона подписей граждан России, чтобы президент РФ объявил референдум.