ДТП в Брянске: столкнулись два автобуса
29 августа 2018, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Брянске произошло серьезное ДТП, в ходе чего три человека пострадали. Столкнулись два автобуса - «Setra» с остановившимся на остановке пассажирским автобусом «ЛиАЗ».
Также, в результате аварии, были задеты ещё 5 автомобилей. Об этом пишет НСН.
Происшествие было у дома 99 по улице Речной.
Состояние водителя в момент ДТП определит медицинская экспертиза.
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