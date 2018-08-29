ДТП в Брянске: столкнулись два автобуса

В Брянске произошло серьезное ДТП, в ходе чего три человека пострадали. Столкнулись два автобуса - «Setra» с остановившимся на остановке пассажирским автобусом «ЛиАЗ».

Также, в результате аварии, были задеты ещё 5 автомобилей. Об этом пишет НСН.

Происшествие было у дома 99 по улице Речной.

Состояние водителя в момент ДТП определит медицинская экспертиза.